So schmeckt Düsseldorf

Ein Insider empfiehlt preiswerte Restaurants in Düsseldorf

Wer das erste Mal in Düsseldorf ist, den verschlägt es meist in eine der Kneipen in der Altstadt. Zum Alt-Bier wird oft Haxe, Knödel und Rotkohl gereicht. Das gehört einfach dazu. Doch neben den Traditionslokalen wie der "Brauerei Schumacher" oder "Im Füchschen" verstecken sich in den Seitengassen oder in angesagten Vierteln wie Flingern auch junge Restaurants, in denen viel ausprobiert wird – mit lokalen Produkten, Streetfood und Bio-Weinen.

Christoph Suhre leitet den Düsseldorfer Ableger des Kölner Restaurants 485 Grad. Er verrät uns, wo es das leckerste Essen der Stadt gibt – zu fairen Preisen.