Professor McGonagall: In jedem Mädchen schlummert ein Schwan

Professorin Minerva McGonagall, Hauslehrerin von Gryffindor und stellvertretende Schulleiterin, verdient sich den Respekt der Schülerinnen und Schüler durch ihr strenges, aber faires Auftreten und Handeln. Als erklärte Gegenerin von Voldemort ist sie es, die die Verteidigung von Hogwarts gegen den Dunklen Lord und seine Anhängerschaft in der finalen Schlacht anführt.

Leider ist es aber auch McGonagall, die Sätze wie die folgenden sagt: "Beim Tanzen lassen wir den Körper sich entfalten. Wisst ihr, in jedem Mädchen schlummert ein Schwan, der bloß darauf wartet heraus zu brechen und zu fliegen. Und in jedem Jungen lauert ein Löwe, der bereit ist, herumzustolzieren." (Tanzstunde zum Weihnachtsball des Trimagischen Turniers.)

Bellatrix Lestrange: Nicht meine Tochter, du Schlampe!

Bellatrix Lestrange, unterwürfige Getreue des Lord Voldemort, kommt als ungepflegte, in ihrem Äußeren nachlässige Person daher. Vermutlich ein Grund, warum Molly Weasley sie am Ende mit den Worten ,"Nicht meine Tochter, du Schlampe!" umbringt.

Warum die Frau, die ihren eigenen Cousin tötet und Neville Longbottoms Eltern so schwer foltert, dass diese sich davon nie wieder erholen, nicht gepflegt aussehen kann, gehört wahrscheinlich zum Klischee einer bösen Hexe im Märchen. Als solche ist ihr Schicksal, wie bei Hänsel und Gretel, vorbestimmt. Sie stirbt.

Dolores Umbridge: Despotin in Pink

Dolores Umbridge ist eine der interessantesten Figuren, wenn es um Klischees und Rollenbilder bei Harry Potter geht. Im pinken Kostüm mit glitzernder Katzenbrosche, weißen Häkeldeckchen auf dem Schreibtisch und geblümtem Porzellan an den Bürowänden, ist das Böse als liebes Großmütterchen getarnt.

Die vermeintlich männlichen Eigenschaften (Machtstreben, Grausamkeit, Skrupellosigkeit), die sie zur "Karrierefrau" machen, werden durch dieses Auftreten überdeckt. Eine Karrierefrau, die nicht als solche dargestellt wird, sondern neue Anordnungen und Schikanen mit zuckersüßer Stimme und einem Lächeln bekannt gibt.

Fürsorglich, hilfebedürftigt und rosa

Alle weiteren Frauenfiguren fungieren eher als unterstützende Randfiguren, gut bestückt mit vermeintlich weiblichen Eigenschaften.

Mrs. Weasley sorgt als Muttertier und Glucke dafür, dass all ihre Kinder mit selbstgestrickten Pullovern und ausreichend Essen versorgt sind und nimmt sich auch Harry und Hermines an.

Während das Schulfach Verteidigung gegen die dunklen Künste generell von Männern unterrichtet wird (Quirinus Quirrell, Gilderoy Lockhart, Remus Lupin, Alastor Moody, etc.), fällt Professorin Sybill Trelawney als Frau das Fach Wahrsagen zu.

Harry Potter wird ein ums andere Mal gesagt, er habe die Augen seiner Mutter, jedoch die Tapferkeit, den Mut, die Arroganz und die Überheblichkeit seines Vaters. Attribute, die stereotyp generell eher Männern als Frauen zugeschrieben werden.

Lady Voldemort, Alberta Dumbledore und Harriet Potter

Seit mir diese Seiten an Harry Potter bewusst geworden sind, frage ich mich manchmal, was sich J.K. Rowling dabei gedacht hat. Ich stelle mir dann vor, ich säße vor einem leeren Blatt Papier und alles ist möglich. Ich könnte eine Gesellschaft ganz nach meinen Wünschen erschaffen, ganz anders als die, in der ich selbst lebe; ich habe die Möglichkeit, eine geschlechtergerechte Welt entstehen zu lassen. Aber ich tue es nicht. Warum nicht?

Warum schreibt eine Frau, die noch dazu selbst zwei Töchter hat, eine solche Geschichte und zementiert damit längst überholte Rollenbilder für eine heranwachsende Generation an Kindern und Jugendlichen?Vielleicht, weil sie sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht hat und sich die Welt, die sie kennt, in ihren Büchern widerspiegelt? Oder weil eine Harriet Potter die Autorin vielleicht nicht zur Multimillionärin gemacht hätte?

Ich weiß es natürlich nicht. Aber ich sehe, welchen Einfluss die Bücher bis heute haben:

Bis heute wurden weltweit rund 500 Millionen Bücher der Harry Potter Reihe verkauft; rund 34 Millionen Exemplare allein in Deutschland. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums erschienen die sieben Harry Potter Bände kürzlich in einer neuen Gestaltung. "Echte Schmuckstücke für jedes Bücherregal!", wirbt der Carlsen-Verlag auf der eigenen Website. In jedem Buchladen begrüßen Harry & Co.-Pappaufstellern die Kundinnen und Kunden und laden diese zu Lesungen ein. Auf der Frankfurter Buchmesse sollte ein neuer Harry-Potter-Weltrekord aufgestellt werden. Harry Potter ist zur Zeit wieder überall.

Aber wenn ich das heute sehe, dann habe ich nicht mehr allein diese wohlige Sentimentalität im Bauch, die mich sonst immer bei dem Namen "Harry Potter" überfallen hat.

Jetzt sehe ich vor allem eine verschenkte Gelegenheit.

Warum ist der Oberbösewicht nicht eine Lady Voldemort, warum konnte die Schulleitung von Hogwarts nicht von vorherein von einer Frau übernomen werden und warum ist die Rolle der Legende des Kindes das Du-weißt-schon-wer nicht hat töten können, nicht einem Mädchen zugefallen?

Wäre es nicht wunderbar, wenn Mädchen ihr eigenes Geschlecht auf allen Ebenen der Gesellschaft repräsentiert sehen könnten, nicht nur in der Muggelwelt, sondern auch in der Welt der Zauberei?

Aber auch im jüngst erschienenen Theaterstück spielen zwei Jungen die Hauptrolle, Scorpius Malfoy und Albus Severus Potter. Und über die Phantastischen Tiewesen brauchen wir in dieser Hinsicht gar nicht erst reden – auch hier gilt: Männer, wo hin man auch schaut.

Mein einziger Trost: Hermine ist zur Ministerin des Zaubereiministeriums aufgestiegen.

Es wird dringend Zeit für ein weiteres Spin Off!