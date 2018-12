Das heißt aber nicht, dass diese Einstellungen nicht hinterfragt werden können. Zum Beispiel sagte Alice Schwarzer, die anfangs stolz auf das "Wir schaffen das" der Bundeskanzlerin war, später in einem Interview: "Vielleicht waren wir zu naiv". (Cicero).

An den Grundwerten der klassischen Linken hat das laut Wolfang Merkel aber nichts geändert: "Geht es um Grenzen gegenüber Flüchtlingen, Asylsuchenden und Migranten, dann sind Linke eher bereit, die Grenzen zu öffnen."

Doch es gebe Unterschiede: "Kulturell progressive, sprich kosmopolitische Linke, wie es sie häufig bei den Grünen gibt, sind hier für möglichst weite Grenzöffnungen", sagt Merkel. In der Partei "Die Linke" gibt es dem Professor zufolge kritischere Stimmen, "weil sie sehen, dass die Bürde der offenen Migrationsgrenzen nicht von den höheren Schichten, sondern den weniger Privilegierten in unserer Gesellschaft besonders zu tragen sind."

Denn die meisten Migranten landeten eher in den unteren Segmenten des Arbeits- und Wohnungsmarktes und nicht in wohlhabenden Vierteln. Das haben viele Linke verstanden – und betrachten die Sache mittlerweile von zwei Seiten.

Und wie ist es mit der verbotenen Kritik an Minderheiten?

"Es gibt gewissermaßen einen Vorausgutschein, weil nicht privilegierte Minderheiten häufig diskriminiert und faktisch oder auch rechtlich benachteiligt sind", sagt Merkel. Deshalb nehmen Linke diese Minderheiten häufig pauschal in Schutz. Merkels Meinung nach dürfe das aber nicht soweit führen, dass man als Linker zum Beispiel die katholische Kirche kritisiert, das beim islamischen Glauben aber verboten ist. (Was vorkommt, wenn Linke alle Minderheiten in Schutz nehmen wollen – und muslimische Menschen in Deutschland dazuzählen.) "Das ist hochproblematisch und vermindert die Glaubwürdigkeit linker Religionskritik", sagt Merkel. Wer Kritik an Minderheiten also unreflektiert ablehnt, der steht wohl tatsächlich naiv dar.

Ändern sich die Einstellungen der Linken?

Geht es nach Wolfgang Merkel, gibt es gerade bei jungen Linken eine Wende: "Da geht es dann mehr um Anerkennung, Rechte und Gelegenheiten für Minderheiten als um klassische ökonomische Umverteilung.“ In den letzten Jahren war vor allem die Flüchtlingskrise ein wichtiges Thema für viele Linke, gleichzeitig setzen sie sich stark für die Rechte sexueller oder geschlechtlicher Minderheiten ein – es geht also nicht nur um finanzielle Gerechtigkeit.

Was bedeutet das also?

Studien zeigen, dass Linke grundsätzlich idealistischer und optimistischer sind, sie sind weniger schreckhaft und offener neuen Erfahrungen gegenüber. Ob das in Naivität endet, hängt natürlich stark von den individuellen Einstellungen und Erfahrungen ab.

Und von der Frage, wie man Werte beurteilt. Man kann es naiv finden, auf den Schutz von Asylsuchenden zu beharren – oder standhaft. Klar ist nur, dass in genau diesem Kräftemessen zwischen Idealen und Realität unsere Gesellschaft entsteht. Und dass beide Rollen wichtig sind. Egal, wie man sie nennt.

In unserer nächsten Folge "Das wird man ja wohl noch fragen dürfen" widmen wir uns übrigens der Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen Kriminalität und Herkunft geben kann.