Auf der anderen Seite gebe es staatenlose Menschen, bei denen eine Abschiebung fast unmöglich sei. "Gleichzeitig können sie in Deutschland einige Rechte nicht in Anspruch nehmen, sind deshalb vielleicht frustriert oder verzweifelt – das könnte förderlich für kriminelle Handlunge sein", sagt Kleist. Einige Menschen, die keinen regulären Aufenthaltsstatus in Deutschland haben, sehen nach Einschätzung von Kleist kaum eine andere Möglichkeit, als auf illegalem Weg Geld zu verdienen: "Das sieht man häufig beim Drogenhandel." Das kann eine Erklärung sein – soll die Straftaten aber nicht entschuldigen.

Zusätzlich zu den Straftaten, die Studien und Statistiken zeigen, gibt es Kleist zufolge noch eine große Dunkelziffer: "Wir wissen, dass Straftaten, die unter Geflohenen verübt werden, oft nicht angezeigt werden. Über diese wird in der Regel deshalb auch nicht berichtet." Dabei könne es um Gewalttaten oder Diebstähle gehen, zum Beispiel in Flüchtlingsheimen.

Andere Länder, andere Sitten?

Manchmal hört man in Diskussionen rund um Flüchtlingskriminalität auch das Argument: "Die haben einfach eine ander Kultur und ein anderes Rechtsbewusstsein." Kleist sagt dazu: "Kriminalität wie Diebstahl, Raub oder Sexualdelikte sind in der Regel in allen Ländern Straftaten." Auch wenn dort möglicherweise die Strafverfolgung anders gehandhabt werde, könne man das nicht direkt als Argument anführen.

Was bedeutet all das jetzt? Sollten wir über die Studien einfach hinwegsehen – weil es für die Zahlen fast immer eine Erklärung gibt? "Ich finde es wichtig, dass man dieses Thema diskutiert“, sagt Kleist. "Man muss nur aufpassen, dass man die Debatte auf einer sachlichen Ebene führt." Häufig komme es bei Diskussionen zu Pauschalisierungen, sobald nichtdeutsche Täter involviert sind. "Dabei muss man es so sehen: Bei Sexualdelikten sind die Täter in erster Linie Männer und nicht Flüchtlinge. Man sollte eine gesamtgesellschaftliche Debatte über dieses Thema führen – und sich dabei nicht nur auf die Herkunft der Täter fokussieren."

Können wir ein Fazit ziehen?

Die Antwort ist, mal wieder, weder eindeutig noch eindimensional oder einfach.

Was wir festhalten können: junge Männer begehen die meisten Straftaten – und unter Flüchtlingen in Deutschland sind viele junge Männer. Aber auch bei jungen Männern ist Kriminalität natürlich keine Selbstverständlichkeit. Es kommt auf die Umstände, in denen jemand lebt, auf die Chancen, diese zu verbessern – und den Willen, diese zu ergreifen.