Noch bevor die Siemens-Hauptversammlung in der Münchner Olympiahalle am Mittwochmorgen begann, waren "Fridays for Future" und andere Umweltgruppen bereits da: Mit einer Menschenkette protestierten sie gegen die Beteiligung des Konzerns an einer Kohlemine in Australien, an der Siemens-Chef Joe Kaeser nach wie vor festhalten möchte. Für die Proteste zeigte er in einer Ansprache an die Aktionärinnen und Aktionäre kein Verständnis (SPIEGEL).