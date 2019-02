Hier in Alon Schewut, mitten im Westjordanland, hat vor wenigen Wochen ein palästinensischer Attentäter auf Autos geschossen, die sich an der Kreuzung stauten. Hier verschwanden vor rund eineinhalb Jahren drei Jugendliche beim Trampen, später wurden sie erschossen, angeblich von der Hamas. Hier in Alon Schewut schützen große Betonblöcke die Wartenden an der Bushaltestelle, damit kein Auto mehr in die Menge fahren und Menschen töten kann.