Ein Typ hat seiner Familie DNA-Tests geschenkt – es lief komplett anders ab, als er dachte

"Ich habe Weihnachten ruiniert"

Geschenke sind eine schwierige Angelegenheit. Die Herausforderung, für jede Person in der Familie etwas Passendes zu finden, leitet jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit den Panikmodus ein. Da ist es ein riesiges Glück, wenn man etwas findet, das man nicht nur einem geliebten Menschen schenken kann – sondern gleich allen. Das dachte sich offenbar auch ein Typ aus den USA, als er seiner ganzen Familie DNA-Test-Sets kaufte, mit denen sie ihre Abstammung herausfinden können. Doch das Ganze lief komplett anders ab als er es sich vorgestellt hatte.



Auf Reddit erzählt er seine Weihnachtsgeschichte in der Rubrik "Today I fucked up", denn zuerst schien es so, als habe sein Geschenk "Weihnachten ruiniert", wie er schreibt.