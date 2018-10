Google hat in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter wegen sexueller Belästigung gefeuert. Bei 13 von ihnen habe es sich um Führungskräfte gehandelt, teilte das Unternehmen in einem Rundschreiben an die Belegschaft mit. Die "New York Times" berichtet jedoch, Google habe mehreren ranghohen Managern Millionen-Abfindungen gezahlt – trotz der Vorwürfe gegen sie.