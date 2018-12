Future

Wie dir Grundschulmathematik beim Sparen hilft

Sparen klingt langweilig, "conscious spending" schon besser.

Hier ein Kaffee, da ein Restauranbesuch und zum Monatswechsel der Spruch: "Warum ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig?" – so lässt sich leider unser Verhältnis zu Geld oft beschreiben. Denn selbst in einem gewöhnlichen Monat, in dem außer der Miete keine großen Ausgaben anfallen, ist das Geld schnell weg. Wo ist es geblieben? Und wie könnte man sparen?

"Führ doch mal ein Jahr lang ein Haushaltsbuch und trag alle Ein- und Ausgaben fein säuberlich ein", lautet der klassische, meist elterliche Rat. Manchmal noch ergänzt um ein "geht auch per App".

Ja, geht, aber geht gar nicht. Denn es ist ziemlich nervig und droht, den Spaß beim Kaffee oder Bier trinken zu verderben, wenn die Ausgabe gleich registriert werden muss.

Zum Glück ist der Stress gar nicht notwendig.

Denn es genügt völlig, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie leicht alltägliche kleinere Ausgaben ein Loch ins Budget fressen können. Dafür reicht schon Grundschulmathematik, nämlich simples addieren und multiplizieren. "Conscious spending", also "bewusst ausgeben" heißt dieser Trend, zu realisieren wo das Geld bleibt, um dann bewusster zu konsumieren.

Jetzt möchtest du wissen, was aus ein paar gesparten Euro am Tag über Jahre so werden kann? Dann spring einfach ein paar Klassen weiter – oder gehe ins Netz.

Das simpelste Beispiel ist wohl der Kaffee. Kaffee ist nicht gleich Kaffee, das wissen wir alle. Aber im Café oder To Go kosten sie alle fast dasselbe.





Dabei sind die besten doch fast immer jene, die man allein oder mit Freunden in Ruhe genießt. Während der hastig auf dem Weg gekaufte Kaffee aus dem Wegwerfbecher eher Gewohnheit als Genuss ist. Dennoch trinken viele von uns von denen mehr. Den ersten gibt es morgens auf dem Weg zur Arbeit oder Uni, den zweiten vielleicht, um die Zeit bis zum Mittagessen gut zu überstehen, und dann eventuell noch einen am Nachmittag auf dem Weg nach Hause.

Nehmen wir mal an, ein Becher kostet zwei Euro. Bei ein bis zwei Stück addieren sich die Ausgaben schnell auf vier Euro am Tag. Multipliziert mit 20, weil der Monat mindestens so viele Wochentage hat, macht das im Monat 80 Euro. Rund 1000 Euro im Jahr.