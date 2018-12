Und Kunst darf alles! Freiheit der Kunst! Wer würde dem jemals widersprechen wollen?

Niemand, der sich auch nur halbwegs als aufgeklärter Mensch versteht. Das Problem ist: Mit genau diesem Argument wird gerade eine sehr wichtige Debatte niedergeschrieben und geschrien: die Debatte um Sexismus in der Kunst. Frei nach dem Motto:

Eine Debatte um Sexismus in der Kunst? Das geht nicht, denn Kunst darf ja alles!

Die Sache ist nur: Vielleicht wollte niemand die Freiheit der Kunst in Frage stellen. Sondern die Art, wie wir mit ihr umgehen. Wie wir sie ausstellen, betrachten, kommentieren, rezensieren.

Denn natürlich hat es einen Einfluss auf unser Rollenverständnis, wenn wir von Kindheit an durch Museen geführt werden, in denen Frauen vorwiegend als Sexobjekte und Nymphomaninnen ausgestellt werden – völlig unkommentiert und unhinterfragt.

Fakt ist, dass Frauen in unserer Gesellschaft lange benachteiligt waren. Hätten Frauen im 18. und 19. Jahrhundert vergleichbare Rechte gehabt wie im 21. Jahrhundert, würden heute in den Museen vielleicht mehr Bilder von nackten Männern hängen. Oder mehr Bilder von angezogenen Frauen – vielleicht gar bei der Arbeit.

Fakt ist auch, dass Frauen in der Kunst heute immer noch nicht die gleiche Anerkennung bekommen wie Männer:

Künstlerinnen kriegen für ihre Kunstwerke im Durchschnitt nur halb so viel Geld wie ihre männlichen Kollegen (manager magazin). Und auch wenn Frauen auf Leinwänden überpräsent sind, so sind Künstlerinnen in Museen und Galerien deutlich in der Unterzahl.