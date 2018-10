"Für die Form der Umsetzung möchten wir uns ausdrücklich entschuldigen. Wir führen die Social Media-Kampagne nicht fort. Das wertvolle Feedback, das wir erhalten haben, werden wir bei künftigen Aktionen berücksichtigen", so der Konzern. Wegen des Feedbacks habe man sich außerdem dazu entschlossen, die Webseite "kurzfristig" offline zu stellen.

Doch was will das Unternehmen damit sagen, dass Lego "grundsätzlich" geschlechtsneutral sei? Und wozu dann eine Werbekampagne, die sich mit Klischees über Männer so explizit an diese richtet?

Darüber denkt nun offenbar auch Lego nach: Das Unternehmen sagte bento, dass sie nun prüfen wollen, ob und in welcher Form die Werbekampagne "Lego Men" fortgeführt werde.