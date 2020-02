Jenna Behrends ist Mitglied der CDU. Und sie ist wütend: Ihrer Meinung nach behandelt die Partei ihre Frauen sexistisch, alte Männerrunden hindern junge Politikerinnen am Aufstieg. Um daran etwas zu ändern, hat die 26-Jährige einen offenen Brief auf Edition F geschrieben: "Warum ich nicht mehr über den Sexismus in meiner Partei schweigen will."

Am Freitag hat der Brief direkt für Ärger in der CDU gesorgt. Jenna wirft unter anderem dem Berliner CDU-Chef Frank Henkel Sexismus vor. Ihrer Schilderung nach brachte sie ihre Tochter zu einem Parteitag mit. Henkel soll erst zu dem Kind gesagt haben: "Oh, eine kleine süße Maus." Und sich dann an die Mutter gewandt haben: "Und eine große süße Maus." In einem späteren Moment habe er einen Kollegen über Jenna befragt: "Fickst du die?"