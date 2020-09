Das "Stecher-Sein" musste immer wieder neu bewiesen werden — wurde aber auch immer wieder aufs Neue belohnt. Zum Beispiel, wenn wir ein Spiel gewonnen hatten, uns danach gemeinsam besoffen und in den Club gingen. Frauen wurden angelabert, angetanzt, angegrabscht — und wer es schaffte, mit einer rumzumachen, wurde vom Team gefeiert. Einmal, als wir in einer Studentenbar waren, log ich eine Frau wegen meines Alters an, um sie ins Bett zu kriegen. Sie war in Wirklichkeit fünf Jahre älter als ich und ich noch minderjährig.

Ich grabschte nicht, aber ich lachte mit, wenn mir jemand davon erzählte. Heute denke ich, dass auch antanzen schon eine Form der sexuellen Belästigung sein kann.

Keiner von uns hat je zu einem anderen gesagt, dass er zu weit gegangen sei. Nicht ein einziges Mal. Wir wollten uns nicht gegenseitig im Weg stehen und als Spielverderber oder "Schwuchtel" angesehen werden. Eine "Schwuchtel" sein war ein absolutes No-Go. Ich frage mich bis heute, wie es jenen Sportlern geht, die in Teams spielen und schwul sind, dies jahrelang verstecken und sich regelmäßig anhören müssen, wie andere oder sie selbst so beleidigt werden.

Der unsensible Ton richtete sich irgendwann auch gegen mich

Als ich 18 war, kam es zu einem großen Bruch mit meinem Verein und schließlich wenige Jahre später auch mit Wasserball als Sport: Ich hatte eine schwere Verletzung, einen doppelten Sehnenabriss am linken Ellenbogen. Mein Arm war eingegipst. Alles was mein Trainer zu sagen hatte, war: "Du kannst ja auch mit Gips schwimmen, oder?" Zum ersten Mal richtete sich der unsensible Umgangston in meinem Verein gegen mich persönlich. Ich habe mich dort nicht mehr wohl gefühlt und entschieden: Ich muss hier weg.

Nach und nach fing ich an, das Frauenbild, das ich in der Gesellschaft — insbesondere in meinem Team — mitbekommen hatte, intensiver zu hinterfragen. Sicherlich haben mir meine beiden Schwestern und meine zweite Freundin dabei geholfen. Sie waren schon immer sehr politisch, mit ihnen konnte ich Themen wie Sexismus und Rassismus vertiefen. Ohne ihre emotionale Arbeit wäre es mir oft nicht bewusst geworden, wenn ich mich selbst mal sexistisch verhalten habe. Über Twitter erfuhr ich mehr zu verschiedenen Diskriminierungsformen und intersektionalem Feminismus, ich begann Bücher darüber zu lesen.

Der Ton in Umkleidekabinen sollte sich ändern

Ich flirte immer noch gerne, aber anders als früher. Es geht mir jetzt mehr um einen Austausch, ums miteinander Reden und Zuhören — und es geht mir um Einvernehmlichkeit, also darum, dass beide damit einverstanden sind, was gerade passiert. Von meinen damaligen Mitspielern habe ich mich entfernt. Meine heutigen Freunde und Freundinnen sind sich größtenteils darüber im Klaren, dass es strukturelle Diskriminierung gibt und dass das ein Problem ist. Unter meinen männlichen Freunden fällt schon manchmal ein dummer Spruch, aber das ist jetzt ein Anlass sich darüber auszutauschen, anstatt sich ein High-Five zu geben.

Sicher hatte nicht jeder meiner früheren Teamkollegen ein Umfeld, das ihnen dabei half, ihre sexistischen Denkmuster zu hinterfragen. Sicher hätte es auch nicht jeder von ihnen gewollt. Locker room talk ist keine Bagatelle. Solange das von Trainer*innen geduldet und von der Gesellschaft als "boys will be boys" abgetan wird, kann sich nichts ändern. Wir brauchen ein fundamentales Umdenken in Erziehung und sexueller Aufklärung, damit sexistische Sprüche nicht zum Alltag so vieler Jungs gehören — und damit rape culture nicht in der Sportumkleide von einer Generation an die nächste weitergegeben wird.