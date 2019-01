Warum ist es dann trotzdem ein Problem, wenn eine Frau als erstes eingetragen wird?

Das liegt laut Ricker zum einen an der erst später vollzogenen steuerlichen Gleichstellung von Frauen, zum anderen an der veralteten IT-Ausstattung der Ämter. Denn das Problem werde immer öfter angesprochen. Ricker bestätigt, Forderungen nach "geschlechterneutralen Steuererklärungsvordrucken" würden immer öfter erhoben, also Vordrucken, bei denen die Reihenfolge der Abfragen nicht vom Geschlecht abhängig gemacht wird.

Warum dauert das dann so lange?

Ricker betont, dass dies kein alleiniges Problem der Finanzbehörde Hamburg, sondern der Vordruck bundesweit gleich sei. "Eine entsprechende gendergerechte Umgestaltung der Vordrucke selbst wäre theoretisch umsetzbar", gibt er zu. Änderungen von Steuererklärungsvordrucken und IT-Verfahren könnten jedoch nur einheitlich im Zusammenwirken von Bund und Ländern vorgenommen werden, erklärt er die Verzögerung.