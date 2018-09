In einem Post auf Facebook schrieb er auf, was der Mann neben ihm gesagt haben soll:



"Das ist noch vertraulich, aber wir haben die Frau Winkler eingestellt. [...] Jaaa, die muss sich erst noch beweisen. [...] Das Gute ist, dass wir dadurch die Frauenquote wieder etwas verbessern können. Und zum Glück in einem Bereich, in dem es nicht so schlimm ist. [...] Immerhin ist sie nicht mehr schwangerschaftsgefährdet."



2. Was hat Gil unternommen?

"Ich habe im ersten Moment gezögert, als die erste verachtende Phrase – "Wir können dadurch die Frauenqoute verbessern. Zum Glück an einem Ort, an dem es nicht wehtut" – fiel. Ich wollte den Herrn aber irgendwie darauf aufmerksam machen, wie falsch er sich gerade verhält", sagt Gil zu bento.

Da der Mann weiter telefonierte und Gil wusste, dass der Zug bald seine Endhaltestelle erreichen würde, musste er sich überlegen, wie er seinen Unmut über dessen Äußerung anders zeigen konnte.