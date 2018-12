Lina machte ihre ersten Fußballerfahrungen nicht in Dortmund, sondern bei einem kleineren Verein in Ostdeutschland. Sie will weder den Verein noch ihren richtigen Namen in diesem Text veröffentlicht sehen. Warum nicht? Eine Frau, die sich für die Stärkung anderer weiblicher Fans einsetzt, die ihnen hilft, sich zu behaupten in einem Bereich, der oft als "Letzte Bastion der Männlichkeit" verstanden wird – das könnte Leute verärgern.

"Ich will niemandem etwas wegnehmen", sagt Lina fast entschuldigend. Aber es sei nötig, dass Frauen lernten, wie sie Stimme und Körper für ihr Recht einsetzen können – in den meist männlichen Massen der Stadionkurven. Es geht ihr darum, das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken und ihnen zu helfen, sich Respekt zu verschaffen. Und dann gibt es eben auch Fälle wie den in der Schalker Veltins Arena. Auch auf solche Ausnahmesituationen sollen Frauen im Notfall vorbereitet sein.