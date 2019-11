Auf YouTube ergibt sich ein ähnliches Bild: Unter den 50 größten YouTube-Kanälen Deutschlands werden nur vier von Frauen betrieben (Socialblade). Doch vor allem Jugendliche schauen die Videos – egal welchen Geschlechts. Demnach klicken 90 Prozent der 12- bis 19-Jährigen mehrmals pro Woche den Play Button (JIM-Studie).

Die zwei beliebtesten YouTuberinnen sind BibisBeautyPalace und Dagi Bee, in deren Videos es in erster Linie um Kosmetik und Mode geht. Comedy, Gaming, Musik und Sport, das gibt es laut einer Studie hauptsächlich bei männlichen YouTubern.

Elizabeth Prommer, Direktorin des Instituts für Medienforschung an der Universität Rostock, hat die Studie geleitet. Frauen werden auf YouTube in diese Rolle gedrängt, sagt sie. Denn sobald Frauen ihre üblichen Bereiche verließen und in männerdominierte Gebiete vordrängen, bekämen sie automatisch auch viel Hatespeech. "Das führt dazu, dass es 'sichere Bereiche' für Frauen gibt, so haben es YouTuberinnen uns beschrieben", erklärt Elizabeth Prommer. Die Folge: Nur wenige Frauen trauten sich, auch Comedy zu machen oder über politische Themen zu sprechen.