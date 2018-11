Nur ein übermütiger Kollege? Auch Aya erzählt, dass ihr Vorgesetzter am Messestand sie abends zu sich einlud. Cassys Chef in Berlin bestand hartnäckig darauf, die junge Frau nach Feierabend zu treffen. Es klingt so, als ob sich das sexistisch aufgeladene Messeklima nicht nur auf die Besucher, sondern auch auf männliche Kollegen und Chefs auswirkt.

Kann das sein?

Sandra Schwark forscht als Sozialpsychologin an der Universität Bielefeld über sexuelle Gewalt sowie Belästigung und Geschlechterstereotype. Sie kritisiert, dass gerade auf Messen sexistische Frauenbilder projiziert und Hostessen dadurch objektifiziert werden. "Die Optik steht hier über der Kompetenz", sagt Schwark. Weil die Frauen nach äußeren Kriterien eingestellt werden, sehen Männer es als "Freifahrtschein", sie dementsprechend zu behandeln. Schwark sieht sexuelle Belästigung zwar als gesamtgesellschaftliches Problem, “auf Messen wird diese Belästigungskultur aber extremer ausgelebt.“

Es kommt zur Rollenverschiebung: Eine Studentin wird auf der Messe nicht mehr als diese wahrgenommen. "Keiner erwartet, dass die sich thematisch auskennt", erklärt Schwark. Die Frau ist nichts weiter als ein attraktives Objekt, dem sowohl das Menschsein als auch jegliche Fachkenntnis abgesprochen wird. Das präge das gesamte Messeklima und erkläre auch die Übergriffe von Kollegen und Vorgesetzten.

Zu den Aussagen der Expertin passen auch die Befragungsergebnisse des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Hier wird sexuell belästigendem Verhalten eine Doppelfunktion zugesprochen: Sex und Macht. Auch Hierarchien am Arbeitsplatz können sexuelle Belästigung begünstigen. (Bundeszentrale für politische Bildung) Beides lässt sich auf Messen übertragen: Chefs und Besucher demonstrieren ihre höhere Stellung gegenüber den Hostessen und nutzten somit ihre Machtposition aus.