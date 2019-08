Wäre der Sexkauf illegal, könnte ich auch nicht mehr zu Hause arbeiten. Meine Vermieterin könnte mich rausschmeißen, wenn sie von meiner Arbeit erfahren würde. Meine beste Freundin, die mich heute oft mit dem Auto zum Hotel fährt, wo ich Kunden treffe, könnte angezeigt werden: als Zuhälterin. Und wenn ich Kinder hätte, könnte mir das Jugendamt das Sorgerecht entziehen.



Bereits heute müssen sich Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter verstecken.

Wer auf dem Straßenstrich arbeitet, muss in weit abgelegene Straßen ausweichen und dort ohne viel Nachdenken in die Autos steigen. Denn der Kunde läuft Gefahr, von der Polizei entdeckt zu werden. Ein Verbot bedeutet für uns also vor allem: höhere Risiken.



Auch das "Prostituiertenschutzgesetz" von 2017 kriminalisiert Sexarbeit in Deutschland durch viele neue Regeln. Halten wir uns nicht daran, drohen hohe Bußgelder. So muss beispielsweise ein Ort, an dem Sexarbeit stattfindet, getrennte Waschräume für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter und Kundschaft haben. Während große Läden die Vorschrift bei der Einführung des neuen Gesetzes schon erfüllten, konnten sich kleine, selbstgeführte Wohnungsbordelle den Umbau nicht leisten – und mussten schließen.



Seit der Gesetzesänderung ist auch der "Hurenpass" vorgeschrieben. So nennen wir die Anmeldebescheinigung nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Dafür musste ich meinen Ausweis zeigen, mich als Prostituierte registrieren lassen und bekam eine Zwangsberatung, bei der ausführlich gefragt wurde, ob ich den Job wirklich freiwillig mache.



Ich habe nie verschwiegen, wie hart meine Arbeit sein kann.

Oft höre ich, ich sei ein privilegierter Sexarbeiter. Ich mache den Job doch nur zum Spaß und solle nicht für meine Kolleginnen und Kollegen sprechen. Aber ich bin trans und lebe mit psychischen Krankheiten. Trotz Privilegien und Uniabschluss finde ich keine bessere Arbeit. Mit Sexarbeit habe ich immerhin die Möglichkeit, meine Zeit frei einzuteilen und mich in Krisenzeiten um mich selbst zu kümmern.



Ich habe noch nie behauptet, dass mich der Job empowert – und ein luxuriöses Leben ermöglicht er mir auch nicht. Es gibt Tage und Wochen, an denen ich mir wünsche, ich müsste nicht schon wieder jemanden anlächeln, den ich gar nicht sympathisch finde. Oder mich schminken und stylen, obwohl ich lieber mit zerzausten Haaren und bequemen Jogginghosen unterwegs wäre. Ich wünsche mir, ich müsste nicht zu einem Kunden nach Hause kommen, der meine Rate runtergehandelt hat und mir bedrohlich vorkommt.