Auf Anzeigenportalen können Frauen inserieren und ihre Dienste anbieten. Wer sich durch die Inserate klickt, findet aktuelle Angebote, manche sind neun oder zehn Tage nach dem bundesweiten Bordellverbot geschaltet worden.

"Die Dunkelziffer in der Sexarbeit schießt vermutlich gerade in die Höhe", sagt Paula zu bento. Sie arbeitet für eine Werbeplattform für Erotikanzeigen, also eines jener Portale, bei denen Frauen jetzt ihre Dienste anbieten. Gerade beobachte sie, wie viele Frauen in Not geraten, und sich gezwungen sehen, ihr Geschäft weiter zu betreiben.

Prostituierte wechseln vom Bordell-Geschäft in "diskrete" Wohnungen

Es gibt nach Paulas Einschätzung zwei Trends: Frauen, die es noch können, fahren in ihre Heimatländer in Osteuropa und pausieren das Geschäft. Entsprechend sei ein Großteil der Anzeigen gerade gekündigt worden. Andere würden versuchen, so gut es geht weiterzumachen: "Es rufen jetzt immer wieder Frauen bei uns an, die bisher in Bordellen und Laufhäusern gearbeitet haben und jetzt Anzeigen schalten wollen."