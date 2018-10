Der Star habe für eine Kreuzfahrt im Mittelmeer geworben, da habe er ihm eine Mail geschrieben, ob er wisse, was im Mittelmeer los sei. "Er hat nie geantwortet." Beckmann muss lachen.

Spät am Abend sitzt sie auf der Dachterrasse des "Sea Watch"-Camps, ein altes Haus am Hafen von Kalkara. Hier hat sie Ruhe und funktionierendes Internet, kann arbeiten.

Sie schaut sich das Video vom Tag an. Darin ist das Banner im dunklen Wasser zu sehen: "Everyone has the right to Life." Jeder hat das Recht auf Leben. Erst ganz nah, dann zieht sich der Fokus immer weiter raus, bis die Menschen und Rettungsringe drum herum nur noch wie kleine Ameisen im Wasser zappeln. Es ist gut geworden. Morgen wird es auf allen NGO-Kanälen laufen.