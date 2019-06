Style

Gesucht, gefunden: Badeanzüge und Bikinis für den Sommer 2019

👙

An einem Badeanzug ist nicht viel dran, an einem Bikini noch weniger. Ein kleines Stück Stoff aus Polyamid, Polyester oder Nylon, das an vielleicht 20 Tagen im Jahr getragen wird und die restlichen 345 Tage im Kleiderschrank liegt. Trotzdem sollte man bei der Wahl der Badebekleidung keine Kompromisse eingehen.

Denn diese vielleicht 20 Tage im Jahr sind der erste Urlaub mit der neuen Freundesgruppe aus der Uni, Stunden am See mit dem Tinder-Match oder ein Nachmittag auf einer Decke im Park mit einem Buch und dem Vorhaben, endlich etwas Sonne abzubekommen. Wer seine Kleidung ablegt, zu welcher Gelegenheit auch immer, sollte sich danach so wohl wie nur irgendwie möglich in seiner Haut fühlen. Und wenn das kleine Stück Stoff, das dann noch übrigbleibt, zwickt, kneift, ständig rutscht, zu tief ausgeschnitten ist oder einfach nicht richtig sitzt, dann muss ein Ersatz her, der es besser macht.

Noch auf der Suche nach dem perfekten Bikini oder Badeanzug? Dann kommen hier 15 Vorschläge, aufgeteilt in die drei Trends für den Sommer 2019.