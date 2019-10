Gerechtigkeit

Aktivist und Autor Ali Can: Wie radikal müssen wir Integration denken?

Ein Interview über neue Ideen für unser Miteinander.

Als Ali Can zum ersten Mal klar wurde, dass das mit der Integration alles nicht so schwer ist, war er an Weihnachten bei einem Kumpel. Seine eigene Familie, Kurden aus der Südtürkei, war erst vor Kurzem nach Deutschland gekommen und feierte kein Weihnachten. Also ging Ali zu einem Schulkameraden und lernte, was Deutsche so "zwischen den Jahren" machen.

Heute sagt Ali, dass genau darin der Schlüssel von Integration liege: Nicht in der Frage, ob man Weihnachten feiert oder nicht, sondern ob man akzeptiert, dass die Feiertage für jeden etwas anderes bedeuten.

Diese Erkenntnis hat Ali Can zu seinem Lebensinhalt gemacht – mit seiner Arbeit will er zeigen, wie Integration in Deutschland gelingen kann.

Der Aktivist spricht seit 2016 unter seiner "Hotline für besorgte Bürger" mit Menschen, die das mit der Integration eher kritisch sehen. Im Sommer 2018 hat er mit der Hashtag-Aktion "MeTwo" auf die Probleme von Deutschen mit Migrationshintergrund aufmerksam gemacht. In seinem neuen Buch "Mehr als eine Heimat" macht er den Versuch, Deutschsein neu zu definieren.



Kurzum: Ali versucht, Integration radikal neu zu denken – und nicht nur auf Zuwanderinnen und Zuwanderer zu beschränken.

Wie genau er sich das vorstellt fragen wir ihn im Interview.