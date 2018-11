Natürlich gibt es auch Gemeinsamkeiten. Und das ist in Deutschland das Grundgesetz als Grundlage für ein friedliches Zusammenleben.

Aber so lange die Bürger, ob christlich, hinduistisch, buddhistisch oder muslimisch, sich daran halten, sollte nicht weiter in Frage gestellt werden, was ihr Glauben mit ihrer "deutschen" Identität zu tun hat.

Und auch die Sünden, die im Kontext einer Religion begangen werden, haben nichts mit Staatsangehörigkeit zu tun. Schließlich wird auch nicht nach jedem Fall eines pädophilen katholischen Priesters nach einem neuen deutschen Christentum gesucht. Denn hier gilt: Die Tat ist natürlich nicht mit dem Gesetz vereinbar und wird verurteilt – oder zumindest wünscht man sich das. (SPIEGEL ONLINE)