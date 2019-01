Food

Behörde beschwert sich, dass die Lemonaid-Limo zu wenig Zucker enthält 🤔

Ist das nicht...gut?

Wenn wir Süßigkeiten futtern, stopfen wir uns mit Zucker voll. Das wissen wir. Auch dass in Limonade Zucker steckt, wissen wir. Tatsächlich nehmen wir im Schnitt sogar mehr Zucker über Softdrinks auf als über Süßes (bento).

Wenn es also einen Limonaden-Hersteller gibt, der sich Mühe gibt, den Zuckeranteil zu reduzieren – dann sollte das doch was Gutes sein? Nicht unbedingt.

Der Getränkehersteller Lemonaid wurde nun abgemahnt – weil die Sorte "Lemonaid Limette" zu wenig Zucker enthält.

Die Hamburger Bio-Marke gibt es seit 2009. Und seitdem wird in dem Rezept auf einen niedrigen Zuckeranteil geachtet. Eigentlich ist das etwas Gutes – in einer aktuellen Studie zur Ernährung in Deutschland gaben 84 Prozent der Befragten an, sie wünschen sich weniger Zucker in Fertigprodukten (BMEL).

Doch nun wurde ausgerechnet der niedrige Zuckergehalt von Lemonaid von der Verbraucherschutz-Behörde bemängelt. (Kieler Nachrichten)

Warum? Gemäß der Leitsätze für Erfrischungsgetränke des Bundesernährungsministeriums dürfen nur jene Getränke als Limonade bezeichnet werden, die einen Gesamtzuckergehalt von mindestens sieben Gewichtsprozent aufweisen.



"Lemonaid Limette" enthält jedoch nur sechs Prozent Zucker. Nach Urteil der Politik ist es also keine echte Limonade und darf auch nicht mehr so genannt werden. Die zuständige Behörde will nun eine Rezepturanpassung. Andernfalls müsse die Marke ihre Produkte in "Erfrischungsgetränk" umbenennen.

Erfrischungsgeträid...oder so.

Unternehmensgründer Paul Bethke bezeichnet das in einer Stellungnahme als albern: "Wir bieten seit fast zehn Jahren Limonade wie hausgemacht an. Wenn die Verbraucher die nicht süß genug finden würden, wäre dies sicher mittlerweile bei uns angekommen."