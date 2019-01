Die Suche nach der europäischen Lösung

Seit Anfang Juni 2018 kommt es immer wieder zu ähnlichen Fällen. Damals ordnete der italienische Innenminister Salvini erstmals an, die Häfen für ein Schiff mit Geflüchteten an Bord zu schließen. Die Regierung in Rom klagte, man werde mit dem "Migrantenproblem allein gelassen." (SPIEGEL ONLINE)

Laut der sogenannten Dublin-Verordnung haben Geflüchtete in dem EU-Land Recht auf ein Asylverfahren, in dem sie die EU das erste Mal betreten. Logischerweise kommen in Ländern an der EU-Außengrenze wie Italien mehr Menschen an als anderswo.



Deshalb trafen sich die Regierungschefs der EU am Ende Juni 2018 in Brüssel, um über eine bessere Zusammenarbeit in der Asyl-Politik zu beraten. Damals einigte man sich auf eine gemeinsame Erklärung, es solle künftig klare Richtlinien für private Rettungsschiffe geben – Angela Merkel sprach von einer "guten Botschaft". (SPIEGEL ONLINE)

Trotzdem kommt es bis heute immer wieder zu solchen Irrfahrten. Zu gering ist offenbar die Aufnahmebereitschaft der meisten Länder.