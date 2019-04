Der Film "Lifeboat" ist ein Video über ein soziales Experiment.

Sea-Watch hat mit 40 Freiwilligen eine "Mittelmeerflucht" simuliert. Die Teilnehmenden haben bis zu fünf Stunden in einem überfüllten Rettungsboot in einer "maritimen Trainingsanlage" verbracht, während um sie herum die Wellen peitschten. In solchen Anlagen üben Seeleute und Mitarbeiter von Kreuzfahrtreedereienden Umgang mit Rettungsbooten und Notfällen auf hoher See.