Was ist da los?

Am 22. Dezember 2018 hatte die "Sea Watch" insgesamt 32 Geflüchtete aus Seenot gerettet. Eine Woche später konnte das ebenfalls deutsche Rettungsschiff "Professor Albrecht Penck" zusätzlich 17 Menschen vor Libyen aus dem Wasser retten (bento).

Seitdem bitten die Schiffe, in einem sicheren Hafen anlegen zu dürfen. Aufgrund des hohen Wellenganges hatte Malta ihnen erlaubt, in deren Hoheitsgewässer zu fahren. Anlegen durften sie aber nicht, da Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat "keinen Präzedenzfall schaffen will".

Wie ist die Lage auf den Schiffen?

Zunehmend schlechter. Auf der "Professor Albrecht Penck" müsse Trinkwasser streng rationiert werden, teilte die Hilfsorganisation Sea Eye mit. Die 17 Geflüchteten an Bord schliefen seit mehr als zwei Wochen auf der Krankenstation des Schiffes. Sie litten an Seekrankheit, müssten sich eine Toilette teilen. Wechselkleidung und Matratzen gebe es nicht, so Sea Eye weiter.