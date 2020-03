Warum schaltet Scientology jetzt Anzeigen auf Twitter?

In der Scientology-Zentrale in der Hamburger Altstadt sitzt Pressesprecher Frank Busch in seinem Büro und lacht bei der Frage. "Wir gehen mit der Zeit, das ist doch normal", sagt er. "Wir sind ein Werbekunde wie andere Organisationen auch."

Der Scientologe sitzt in einem großen Raum mit Bildtafeln, die die Praktiken der Sekte anpreisen. Die Social-Media-Strategie von Scientology werde international gesteuert, neben Twitter sei Scientology auch auf Facebook mit mehreren Seiten unterwegs, sagte er. Eigens dafür wurde in diesem Jahr "Scientology Media Productions" gegründet, ein "völlig neu konzipiertes Film- und Fernsehstudio" in Los Angeles.

Dennoch scheint Busch das Gefühl zu haben, die Twitter-Werbung verteidigen zu müssen: Scientology berufe sich auf die Religionsfreiheit, festgeschrieben in Artikel 4 des Grundgesetzes – man könne die Werbung demnach rechtlich nicht anfechten. Und jugendgefährdend sei es auch nicht: "Niemand unter 18 Jahren kann Mitglied ohne Einwilligung der Eltern werden."