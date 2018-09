Warum ist das Gerichtsurteil so wichtig?

Der Fall Urwyler ist der erste seiner Art in der Schweiz. Zum ersten Mal gewann eine Frau mit Bezug auf das Gleichstellungsgesetz gegen einen Konzern vor Gericht. "Es geht hier eigentlich nicht um mich, ich bin kein Einzelfall", sagte Urwyler im Anschluss an das Urteil.

Grundsätzlich sei eine Rachekündigung sehr schwer nachzuweisen, dies konnte hier bewiesen werden. Deshalb sei der Fall so wichtig, kommentierte die Genfer Arbeitsreichtprofessorin Karine Lempen. In den vergangenen Jahren hätten 190 Frauen gegen eine mutmaßliche Rachekündigungen geklagt. Nur zwei Urteile seien für die Klägerinnen entschieden worden, so Lempen.