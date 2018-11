In Schweden ist #MeToo jetzt sogar Teil des Unterrichts.

Alle 15-Jährigen Schülerinnen und Schüler der "Tullbroskolan" in Falkenberg nehmen an einer zweistündigen Unterrichtseinheit teil und lernen mehr über sexuelle Belästigung. Gemeinsam mit drei weiteren Kolleginnen und Kollegen plante Lehrerin Anna Karin Nilsson den Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler "wissen bereits einiges über die #MeToo-Bewegung, sie begreifen aber noch nicht, dass es auch sie persönlich betrifft", sagte sie. (The Local)

Wie ist der Unterricht aufgebaut?

Mädchen und Junges werden für einen Teil des Unterrichts getrennt, Lehrer arbeiten mit den Jungs, Lehrerinnen arbeiten mit den Mädchen. Den Jungs soll nicht das Gefühl gegeben werden, dass sie ständig beschuldigt werden – stattdessen müsse man mit ihnen darüber reden, wie eine gleichberechtigte Gesellschaft entstehen kann, so Anna Karin Nilsson.