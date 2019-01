Ich habe mit dem Schwarzfahren angefangen, als ich nach dem Studium arbeitslos wurde. Am Anfang habe ich nicht drüber nachgedacht. Das Studi-Ticket war einfach nicht mehr im Geldbeutel. Als es mir dann klar wurde, habe ich kurz überlegt, was ich mir so leisten kann – und weitergemacht. ÖPNV ist in Deutschland wirklich verdammt teuer.