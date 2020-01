bento: Dafür, dass ihr immer davon gesprochen habt, dass die Urheberrechtsreform das Internet kaputt macht, klingt das überraschend optimistisch. Habt ihr vielleicht ein bisschen übertrieben?

Dominic: Nein, glaube ich nicht. Die Reform macht natürlich nicht das Internet an sich kaputt, aber die Internetkultur. Es geht ja darum, dass Plattformen den Upload urheberrechtlich geschützten Materials verhindern sollen. Im Richtlinientext steht drin, dass legale Inhalte auf keinen Fall blockiert werden sollen. Das ist technisch überhaupt nicht umsetzbar, weil keine Software Satire, Memes oder vom Zitatrecht gedeckte Inhalte von Urheberrechtsverletzungen unterscheiden kann. Dadurch wird das Internet in Europa extrem beschnitten, was auch dazu führen kann, das YouTube zum Beispiel sagt, dass amerikanische Videos einfach nicht mehr in Europa abrufbar sind, weil sie eventuell gegen europäisches Urheberrecht verstoßen könnten. Hinzu kommt eine Zerstückelung auf EU-Ebene, weil die einen die Richtlinie strenger umsetzen werden und die anderen weniger streng. Das kann nicht funktionieren, das Internet hört nicht an Staatsgrenzen auf.

bento: Mit der abschließenden Abstimmung ist die Urheberrechtsreform und damit euer Kampf gegen sie etwas aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten. Wie macht ihr weiter?

Dominic: Wir haben wirklich das Problem, dass wir von außen betrachtet tot aussehen. Es klappt bisher noch nicht so gut, dem entgegenzuwirken. Urheberrecht ist nun mal ein furztrockenes Thema. Aber wir geben unser Bestes, dass das Thema nicht vergessen wird und setzen uns auch bei anderen digitalpolitischen Entscheidungen der EU für die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer ein. Wir haben auch mal überlegt, eine innovative Partei zu gründen, haben uns bisher dagegen entschieden, weil das in Deutschland sehr schwer ist. Ich würde nicht ausschließen, dass wir das irgendwann mal machen. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass ich mal in eine andere Partei eintrete, in die SPD oder die FDP. In die CDU wahrscheinlich eher nicht, wobei ich sogar bei denen einige Positionen nicht ganz schlecht finde. Die laufen nicht komplett am Leben vorbei.

bento: Was würdest du anderen jungen Menschen raten, die auch politisch aktiv werden wollen?

Dominic: Das Wichtigste ist: Findet ein Thema, das für euch relevant ist und euch betrifft. Dann sucht euch andere Menschen, die für das gleiche Thema brennen und tut euch zusammen, gründet Jugendgruppen zu einem bestimmten Thema oder schließt euch Ortsgruppen an, wenn jemand schon etwas zu diesem Thema macht. Auch die Arbeit in Parteien ist wichtig, auch zu denen kann man hingehen. Ich weiß, dass es Überwindung kostet, einer bestehenden Organisation beizutreten und seine Meinung zu sagen. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich zu trauen. Überall werden junge Leute gebraucht, ohne die geht es nicht voran.