Streaming

Stirbt der Hund? Diese Webseite sammelt Triggerwarnungen für Filme

Ich kann es einfach nicht mehr ertragen. In True-Crime-Podcasts werden Frauen verprügelt, in Heinz Struncks Buch "Der Goldene Handschuh" werden sie brutal ermordet, in "Game of Thrones" werden sie vergewaltigt und gedemütigt. Gewalt gegen Frauen wird ständig und überall dargestellt.

Mir ist bewusst, dass es solche Taten in der Realität gibt. Trotzdem macht es mich inzwischen nur noch wütend, wenn der hundertste Film und die x-te Serie mir abends auf dem Sofa explizite Gewaltszenen gegen Frauen zeigen. Darauf habe ich keine Lust mehr. Doch wie umgeht man so etwas? Filme werben ja nicht mit ihren wunderbar frauenverachtenden Szenen.

Ich dachte bisher, ich müsste einfach damit klarkommen. Bis ich diese Seite im Netz entdeckte:

Auf "Does the dog die?" sortieren Menschen Filme, Serien oder Bücher nach Themen, die sie nicht ertragen können.

Zum Beispiel: "Der schwarze Charakter stirbt zuerst", "es gibt Dusch-Szenen" oder eben "ein Hund stirbt".

In mehr als 60 von den Nutzerinnen und Nutzern erstellten Kategorien kann man Filme und Serien danach sortieren, ob das Genannte vorkommt – oder eben nicht.

Wer zum Beispiel nichts gegen Mord, Folter und Vergewaltigung hat, aber nicht ertragen kann, dass Haustiere zu Tode kommen, hätte dank "Does the dog die?" vielleicht niemals mit "Game of Thrones" angefangen.

Viele Kategorien sind sehr spezifisch: "Sexuelle Übergriffe" tauchen in der Liste auf, "Gewalt gegen Frauen" leider nicht – dafür sind fast jede Phobie, jeder Ekel und etliche praktische Hinweise für Eltern vorhanden: "Jemandem wird die Vorstellung vom Weihnachtsmann oder ähnlichem versaut", "es gibt Spinnen", "es wird gepupst oder gespuckt".