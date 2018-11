Frauen werden in Saudi-Arabien seit Jahrzehnten als Menschen zweiter Klasse behandelt. In dem erzkonservativen Königreich war ihnen sogar lange Zeit Autofahren verboten, auch dürfen sie nicht alleine auf Reisen gehen. Strenge Kleidungsvorschriften definieren, was Frauen tragen dürfen, Sittenwächter überwachen die Regeln.