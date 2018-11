Was ist passiert?

Es ist gut einen Monat her, da wurde die Bundeskanzlerin für ihre Verhältnisse ziemlich deutlich. "Was Rüstungsexporte anbelangt, kann das nicht stattfinden, in dem Zustand, in dem wir im Augenblick sind", sagte Angela Merkel. Gut drei Wochen nach dem brutalen Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi zog sie damit eine rote Linie für deutsche Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien.

Wie die Merkel-Worte zu deuten sind, wird nun klarer.

So hat die Bundesregierung den kompletten Lieferstopp für deutsche Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien zunächst auf zwei Monate begrenzt.

Nach Ablauf der Frist soll die Lage neu bewertet werden.