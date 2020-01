Inzwischen fanden auch in anderen Regionen Demonstrationen statt. Hunderttausende protestierten friedlich gegen Salvinis Politik, oft sangen sie gemeinsam das bekannte Partisanenlied „Bella Ciao“, eine Hymne antifaschistischen Widerstands.

Erklärtes Ziel der Bewegung ist jetzt, einen Sieg von Salvinis Partei Lega bei den Regionalwahlen in der Emilia-Romagna am 25. Januar zu verhindern. An diesem Sonntag finden in verschiedenen Städten wieder Demonstrationen statt, auch in München.

Edoardo Caroli hat die Sardinen-Proteste in seiner Heimatstadt Ravenna organisiert. Er ist zu einem der Gesichter der Bewegung geworden, spricht mit Journalisten und tritt im Fernsehen auf. Der 26-jährige hat Politikwissenschaften studiert, unter anderem in Brüssel. Zuletzt absolvierte er ein Trainee-Programm im italienischen Außenministerium.