Welche Herausforderungen gab es dabei – und wie hast du sie gemeistert?

Neben nuruCoffee und unserem kürzlich gegründeten Verein nuruWomen e.V. arbeite ich ja immer noch als Model. Das Modeln ermöglicht es mir erst, meine Herzensprojekte umzusetzen. Mit diesen drei Bällen muss ich die ganze Zeit jonglieren. Manchmal, wenn ich für einen Modeljob unterwegs bin, fühlt es sich so an, als würde ich mein Baby vernachlässigen, das eigentlich nuruCoffee ist. Wir haben uns hohe Ziele gesteckt, denen wir auch gerecht werden wollen. Was mir in solchen Momenten hilft, ist Prioritäten zu setzen. Auch mal Nein zu sagen, um das zu machen, was mir wirklich wichtig ist.