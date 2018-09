Am Montag gingen hier Tausende Menschen auf die Straßen – auf der rechten Seite. NPD-Kader, Identitäre, Mitglieder der rechtsextremen Kleinpartei "Der 3. Weg", Hooligans aus dem Umfeld des FC Chemnitz, aber auch ganz normale Chemnitzer. Die AfD-Abgeordneten Stefan Räpple und Hans Peter Stauch twitterten danach wie im Rausch:

"Falls ich später mal gefragt werden sollte, wo ich am 27. August 2018 war, als die Stimmung in #Deutschland kippte: Ja, ich war in #Chemnitz dabei!"

Die Polizei schätzte die Rechtsextremen später auf 6.000 bis 8.000. Es war die größte derartige Demonstration seit Jahren in Chemnitz. Ihr gegenüber standen etwa 550 Polizisten und 1.500 Gegendemonstranten.

"Wir haben uns gefreut, in so kurzer Zeit hier so viele Menschen mobilisieren zu können. In Chemnitz ist das eher ungewöhnlich", sagt Sandra. Genau das ist jedoch das Problem: Wie viele Menschen am Ende wirklich kommen, wenn man zu Protesten gegen Nazis aufruft, kann in Chemnitz keiner sagen. Viele Gegendemonstranten waren extra angereist – aus Leipzig, Dresden, Berlin. Doch solche Mobilisierungen klappen nicht immer.

Und wenn sie nicht kommen, dann sind Sandra und ihre Freunde nicht genug. Das Bündnis hat vielleicht ein Dutzend aktiver Mitglieder, mal mehr, mal weniger. Es gibt keine Mitgliederliste, wer sich interessiert und etwas tun möchte, kommt einfach.

Sie sind ehrenamtlich und locker organisiert, neben Studierenden und Azubis sind auch Jungpolitiker und Mitglieder von SPD, Grünen und Linken aktiv. Vertreter von Union und FDP sind in dem Bündnis bislang nicht beteiligt. Vielleicht auch, weil manche der Mitglieder in der Antifa sind. Das heißt: Sie positionieren sich politisch klar links und organisieren sich in Gruppen, die selbstorganisiert und lokal gegen Rechtsextreme vorgehen – manche auch mit Gewalt. Immer wieder vergleichen sächsische Politiker die Antifa deshalb mit Rechtsradikalen.