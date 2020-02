Gerechtigkeit

Warum junge Juristen jetzt an amerikanischen Flughäfen campen

Bilder bei Facebook und Twitter zeigen, wie überall Laptops und Kaffeebecher stehen, einige Leute bringen Proviant. Im Ankunftsbereich des New Yorker Flughafens JFK tummeln sich gerade viele junge Menschen. Weil sie helfen wollen.

Denn seit dem US-Einreiseverbot werden einige Menschen aufgrund ihrer Herkunft an amerikanischen Flughäfen in Gewahrsam genommen (bento). Doch sofort versammelten sich Hunderte Juristen an den Airports, um ihnen helfen.