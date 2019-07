Das "Wir gegen die" der Wahltaktiker ist aber auch inhaltlich trügerisch: Tatsächlich sind Rassismus, der Wunsch nach Abschottung und die Neigung zu Verschwörungen längst in der Breite der Gesellschaft angekommen und nicht nur auf eine Partei begrenzt. Untersuchungen wie die Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung (bento) zeigen seit Jahren, wie groß die Ressentiments gegen bestimmte Gruppen sind. Übrigens auch bei jungen Menschen.

Dass "Zukunft Sachsen" jetzt dazu aufruft, ausgerechnet die sächsische CDU gegen den Rechtspopulismus zu wählen, wirkt deshalb seltsam. Wohl kaum ein anderer Landesverband hat sich in den vergangenen Jahren so schwer damit getan, sich klar vom Gedankengut der AfD abzugrenzen wie der sächsische.

Das aktuelle CDU-Wahlprogramm wurde unter anderem von Werner Patzelt geschrieben, der als Politikwissenschaftler in der Vergangenheit selbst mehrfach auf AfD-Veranstaltungen auftrat. Auch der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der nach den Ausschreitungen in Chemnitz "Hetzjagden" leugnete und zuletzt Schweizer Medien als "Westfernsehen" bezeichnete, soll der sächsischen CDU im Wahlkampf helfen.

Längst nicht alle in der sächsischen Union ticken so. Doch die beiden Personalien zeigen, dass man die AfD nicht bekämpfen kann, ohne über Inhalte zu reden. Das Hauptsache-die-AfD-verhindern ist in Wahrheit kein Lösungsansatz, sondern eine Bankrotterklärung für die politische Kultur. Wie will man so beim nächsten Mal verhindern, dass die AfD in die Regierung gewählt wird?

Wahlen lassen sich nicht endlos im Ausnahmemodus durchführen.

Sie sollten dafür da sein, die eigene Überzeugung auszudrücken: Zustimmung für bestimmte Kandidierende und Parteien, den Wunsch nach Veränderung oder Fortsetzung. Folgt man den Taktierern, gibt es vermutlich immer etwas, das wichtiger ist als die eigene Meinung. Das ist irrwitzig und im Kern unpolitisch. Vor allem aber keine Lösung. Rechtsradikalismus ist auch abseits des Wahltags eine Gefahr. Man kann sie nicht wegtaktieren.

Wer wirklich die Demokratie stärken will, sollte deshalb lieber über Inhalte reden, die Unterschiede aufzeigen und wählen, was ihn oder sie überzeugt. Denn im Gegensatz zum Kartenspiel kann man in der Wahlkabine nicht abschätzen, was die Anderen auf der Hand haben und wie sie damit taktieren. Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Selbstverpflichtung. Und "Uno" ist keine Antwort auf faschistische Fantasien.