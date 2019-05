Am 13. März sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Deshalb berichten wir diesen Freitag aus Magdeburg – hier und live auf Facebook .

18.55 Uhr, letzte Station für Bianca und Marc: die Wahlkampfabschluss-Veranstaltung der AfD. Hier fragen sie Parteimitglieder und Anhänger, was die "Alternative" politisch besser machen will.

An der AfD kommt aktuell keiner vorbei. Wir sind deshalb auf ihrer Abschlusskundgebung mit André Poggenburg und Björn Höcke dabei. Was kann die Partei, außer Hetze?

Die Veranstaltung findet in einem Kongresszentrum im Norden Magdeburgs statt. Mit dabei sind unter anderem der AfD-Landeschef von Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, sein Thüringer Kollege Björn Höcke und Parteivize Alexander Gauland . Die AfD verspricht, die Redner würden im Wahlkampf "letztmalig zu verbaler Stärke auflaufen und der aktuellen Politik in klarer Manier den Kampf ansagen".

In Sachsen-Anhalt dürften die Rechtspopulisten den höchsten Sieg der drei anstehenden Landtagswahlen einfahren: Umfragen rechnen mit 19 bis 21 Prozent für die AfD. Damit könnte die Partei sogar die SPD überholen.

Igor ist Austauschstudent aus Brasilien und nimmt in Magdeburg am “Science without Borders” Programm teil. Wir möchten...

2011 rief die brasilianische Regierung das Stipendienprogramm "Ciência sem Fronteiras" (Wissenschaft ohne Grenzen/Science without borders) ins Leben. Bis Ende 2018 soll damit insgesamt 200.000 brasilianischen Studierenden und Wissenschaftlern ein Auslandsaufenthalt ermöglicht werden. Igor ist einer von ihnen.

Claudia Dalbert für die Grünen: Die 62-Jährige ist Professorin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Reiner Haseloff für die CDU: Der 62-Jährige ist amtierender Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt.

14.04 Uhr: Bianca sitzt jetzt mit Tom im Café. Er hat vor zwei Jahren das Start-up "Kukkies" gegründet, das Kunstdrucke, Kapuzenpullis und Accessoires produziert – alles mit Heimatgefühl. Warum ist Tom mit seinem Start-up in Magdeburg geblieben?

Obwohl die Organisatoren von LAMSA den "Wahltag" aus Angst vor rechten Aktionen bewusst sanft bewarben, kam es zu mindestens einem Zwischenfall: Unbekannte mauerten eine Anlaufstelle in Halle zu.

Im Einewelthaus Magdeburg ist eine Anlaufstelle. Die Organisatoren erzählen uns, schon vor Öffnung der Wahllokale hätten rund 40 Migranten Schlange gestanden. Landesweit hätten zudem 700 Briefwahl beantragt. Die Ergebnisse werden aber erst nach der offiziellen Wahl am Sonntag veröffentlicht – und zählen selbstverständlich nicht.

Probeabstimmung von Migranten: Unbekannte mauern Wahllokal in Halle/Saale zu #ltwsa https://t.co/yfYBVGpa5A pic.twitter.com/2tSgts7eJ2

Diese Rechten geben in Deutschland gerade den Ton an:

Kaum endet unser Video, mischt sich ein kahl geschorener Kerl ein: "So so, die Grünen kungeln im Hinterhof mit der Presse. Mir ist alles klar!"

Götz Kubitschek: als AfD-Mitglied abgelehnt, aber Anhänger der "Erfurter Resolution". Maßgeblicher Akteur der Neuen Rechten in Deutschland. Oft Hauptredner bei Pegida und Legida.

Jörg Meuthen: Spitzenkandidat der AfD in Baden-Württemberg und einer der Bundessprecher. Gilt als Vertreter des gemäßigten Flügels.

Uwe Junge: Spitzenkandidat der AfD in Rheinland-Pfalz, die SPD wollte nicht mit ihm in einem TV-Duell antreten.

André Poggenburg: Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt. Mit Höcke Initiator der "Erfurter Resolution".

Alexander Gauland: AfD-Parteivize, zuvor 40 Jahre in der CDU. Vorsitzender des Landesverbandes Brandenburg, sitzt dort im Landtag.

10.18 Uhr, erste Station: Marc trifft den Grünen-Abgeordneten Sören Herbst und spricht mit ihm über rechte Gewalt in Sachsen-Anhalt. Die hat der Politiker schon hautnah erlebt:

Sören Herbst sitzt für die Grünen im Magdeburger Landtag und weiß, wie sich rechte Gewalt anfühlt. Erst vor wenigen Wochen wurde sein Büro mit Nazi-Parolen beschmiert. Was macht das mit deiner Arbeit, Sören?