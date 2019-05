Mitte der 2000er gab es viel Aufregung um die Schulhof-CDs der NPD – und deren Jugendarbeit. (FAZ) Gruppierungen wie diese gehen gezielt in die bestehenden Lücken und bieten ein Sozialleben, das junge Menschen in Ostdeutschland sonst nicht bekommen. Was in Westdeutschland die Pfadfinder bieten, erfüllen in Ostdeutschland oft rechtsradikale Kameradschaften. Und nun auch Identitäre und AfD.

3. Vitamin B

Der Westen hat sich spätestens seit den Siebzigern ein Netz aus Parteien, Vereinen, Stiftungen und Gemeinden aufgebaut. Jeder kennt irgendwen, der weiterhelfen kann. "Vitamin B" als Lösung von Problemen ist normal – sei es bei der Suche nach einem Praktikumsplatz oder bei der Förderung für ein fancy Computerprojekt. Der Nachbar ist vielleicht Journalist, die Mitbewohnerin arbeitet bei einem jungen Start-up und der Onkel erzählt vom alten Schulfreund, der als Abgeordneter im Landtag sitzt.

Im Osten wurden mit dem Ende der DDR bestehende Strukturen abgeschafft, weil sie Teil des Regierungssytems waren. Die neuen Strukturen wurden vom Westen geprägt. Die Treuhandanstalt hat vieles in westdeutsche Hände gegeben oder an die für den Osten neuen Parteien. Selbst leitende Angestellte in Ministerien, Richter und sogar Abgeordnete kommen bis heute oft aus Westdeutschland. (Zeit)

Im Westen ist "Vitamin B" eine gewachsene Struktur. In Ostdeutschland fehlt die Verbindung der Eliten zu weiten Teilen der Bevölkerung. Oder besser: andersherum.

Es gibt in Ostdeutschland keine Volksparteien. Die CDU hat in Sachsen-Anhalt etwa 6600 Mitglieder. Die SPD etwa 3600. Das sind nicht mal zwei Mitglieder auf 1000 Menschen. Selbst die Linkspartei, als Nachfolgerin der SED, hat nur marginal mehr Mitglieder als die SPD. Die AfD hingegen hat in ihrer kurzen Existenz schon über 1000 Mitglieder und wächst beindruckend schnell. (MZ)

Damit fehlt ein wichtiges, erklärendes und zuhörendes Bindeglied zwischen den Entscheidungsträgern und der Bevölkerung. Es gibt kaum Ortsverbände der Parteien. Die Politk findet "da oben" statt. "Die da oben" ist eine Redewendung, die ich in Ostdeutschland deutlich häufiger höre als in Westdeutschland.

4. Entkopplung vom Rassismus

"Wer die AfD wählt, nimmt Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Naziterror zumindest in Kauf", heißt es oft.

Ja, das stimmt.

In Ostdeutschland gibt es deutlich weniger Menschen mit Migrationshintergrund als in Westdeutschland. Die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen waren ein westdeutsches Phänomen. Das Wirtschaftswunder, dass sie mit entfacht haben, war ein Wunder des Westens. Für viele Wählerinnen und Wähler spielen Rassismuserfahrungen im Alltag schlicht keine Rolle.

Was fehlt, ist Aufklärungsarbeit zur AfD und ihren menschenfeindlichen Ansichten. Der Mangel an Infrastruktur sorgt aber dafür, dass die eher gut Ausgebildeten in Ostdeutschland nach wie vor schwieriger Jobs finden und noch immer faktisch gezwungen sind, in Großstädten - die vor allem in Westdeutschland sind - zu leben. Ihr politisches Wissen, das sie im Umfeld von Hochschulen lernen, nehmen sie mit. Auch wenn sie in Ostdeutschland aufgewachsen und studiert haben, gehen sie danach häufiger in den Westen, als aufs ostdeutsche Land zurückzukehren.

Das alles sind Erklärungen, keine Rechtfertigungen. Was können wir dagegen tun?

Die AfD bietet keine Lösungen für die Probleme des Ostens. Sie erkennt aber den Frust und vereinnahmt ihn für ihre rassistischen, fremdenfeindlichen und nationalistischen Ziele. Diese werden weder die Infrastruktur noch das Sozialleben zurückbringen. Und ganz sicher keine wirtschaftlichen Investitionen in die Region.

Die AfD zu wählen sorgt nur dafür, dass noch weniger junge, weltoffene Menschen in diese Regionen ziehen – das erzeugt somit eine Spirale, die es nur schlimmer macht. Das einzige, was meiner Meinung nach helfen kann: Die Regierungen müssen massiv in Infrastruktur investieren. Damit könnte sie den Rassisten den Nährboden entziehen und Bedingungen schaffen, unter denen junge, gut ausgebildete Menschen wieder aufs Land in Ostdeutschland ziehen wollen.

Um so das von der AfD genutzte Narrativ "die da oben" zu bekämpfen.