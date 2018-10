Today

Feine Sahne Fischfilet dürfen nicht im Bauhaus Dessau spielen – jetzt lädt sie der Berliner Kultursenator ein

Das Bauhaus Dessau hat einen geplanten Auftritt von Feine Sahne Fischfilet im Rahmen der Konzertreihe "ZDF@Bauhaus" abgesagt – aus Angst vor rechten Krawallen. Der Berliner Kultursenator hat jetzt angeboten, das Konzert im Berliner Bauhaus-Archiv stattfinden zu lassen.

Was war passiert?

Am Donnerstag hatte das ZDF das Konzert von Feine Sahne Fischfilet abgesagt, nachdem das Bauhaus von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht hatte, das Konzert abzusagen. Kritik hatte es an dem Konzert davor von CDU und AfD gegeben, weil die Band früher vom Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern beobachtet worden war.

Das Bauhaus begründete seine Konzertabsage damit, dass es nicht Austragungsort "politischer Agitation und Aggression" werden wolle. Rechtsradikale hätten gegen das Konzert mobil gemacht. Man wolle am Bauhaus Dessau keinen politisch extremen Positionen eine Plattform geben – weder rechts noch links.

Feine Sahne Fischfilet verkündeten daraufhin, trotzdem wie geplant am 6. November in Dessau spielen zu wollen – nur eben auf einer anderen Bühne. Bislang sind sie aber noch nicht fündig geworden: Auch das Theater der Stadt will die Band nicht bei sich auftreten lassen. (SPIEGEL ONLINE)

Kritik am Bauhaus Dessau kommt jetzt aus Berlin.

Markus Klimmer vom Trägerverein des Bauhaus-Archives in Berlin sagte, die Marke Bauhaus werde mit der Konzertabsage schwer beschädigt. "Das Bauhaus ist ein politischer Ort. Wer etwas anderes sagt, hat das Bauhaus nicht verstanden." (Berliner Zeitung)

Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer ist in diesem Jahr Vorsitzender des Bauhaus-Verbundes. Er reagierte mit einer Einladung an Feine Sahne Fischfilet und das ZDF, das Konzert in der Hauptstadt stattfinden zu lassen – in den Gebäuden des Bauhaus-Archives.

Auch aus anderen Bauhaus-Institutionen kommt Kritik an der Absage in Dessau. Mehrere Professorinen und Professoren der Bauhaus-Universität in Weimar kritisierten in einem Brief, dass sich die Bauhaus-Stiftung dem Druck von rechts gebeugt habe.