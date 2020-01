"Besonders brutale Fälle, wie die der Chatschaturjan-Schwestern, zwingen uns dazu, endlich einmal über das Ganze zu sprechen", stellt Anna Rivina fest. So berichtete kürzlich die Aktivistin Margarita Gracheva sogar im konservativen, staatlichen Fernsehen des autoritären Landes über das Tabuthema der häuslichen Gewalt. Margarita Gracheva ist selbst Opfer dieser Gewalt geworden, ihr Ex-Partner hackte der zweifachen Mutter die Hände ab. Davor war sie mehrmals erfolglos bei der Polizei, die nicht eingriff.

"Wir brauchen ein Gesetz, wir brauchen mehr Verständnis und Schutz vor Aggressionen. Der Staat muss die Gesundheit und das Leben der Bürgerinnen schützen", sagt Anna Rivina. Aktuell gibt es in Russland kein Gesetz, welches sich geschlechtsspezifischer Gewalt annimmt. Im Gegenteil: Im Jahr 2017 lockerte der Kreml sogar die Strafen gegen häusliche Gewalt. (DER SPIEGEL)

Varvara, die Fotokünstlerin und Illustratorin aus Moskau, möchte in ihrem Projekt zeigen, wie tief der Hass gegen Frauen im Alltag verankert ist. Ihr Kanal @nenasilie ("keine Gewalt") gewann in kürzester Zeit 6000 Follower*innen und war bereits Teil einer Ausstellung in einem Moskauer Museum für moderne Kunst. Varvara hat großes Verständnis für die sensiblen Inhalte, die sie zeigt. "Nicht alle haben die Kraft, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es tut weh. Es ist schwer. Kunst macht es vielleicht einfacher, sich diesen tief liegenden Problemen zu stellen", glaubt sie.

Trotzdem will sie sich keine Illusionen machen. "Ich habe trotz der medialen Aufmerksamkeit das Gefühl, dass außerhalb einer bestimmten Blase von Künstlerinnen, politisch Aktiven oder Juristinnen nicht so viel über das Thema der häuslichen Gewalt gesprochen wird", erzählt sie.

Und die Aktivistinnen bekommen Widerspruch, zu einem großen Teil auch aus dem Umfeld der russisch-orthodoxen Kirche.

"Uns wird gesagt, dass wir mit unserem Einsatz gegen Gewalt die Familienwerte zerstören wollen", fügt Varvara hinzu. Viele Vertreterinnen der Kirchen sehen die Bewegungen gegen genderspezifische Gewalt als Teil einer angeblich radikalen, feministischen Ideologie und befürchten durch sie die Auflösung von klar verteilten Geschlechterrollen.

Das erlebt auch die Aktivistin Katya Valera (23) aus St. Petersburg. Sie kommt gerade von einem Organisationstreffen des Musikfestivals "Ne Vinovata" ("nicht schuldig"). "Wir müssen wahrscheinlich noch viele Jahre gegen das Problem ankämpfen", stellt sie fest. Auch für 2020 ist eine Ausgabe von "Ne Vinovata" geplant. Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, treten bei "Ne Vinovata" Bands und DJs in verschiedenen Städten Russlands auf. Die Einnahmen gehen dabei an lokale Organisationen zur Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt.

Katya hat das Festival zusammen mit anderen russischen Feministinnen organisiert, sie zählt eine Menge feministischer Mitstreiter, DJs und Musikerinnen auf. Doch trotz des Zuspruchs und Erfolgs: In sozialen Medien wurde ihre Aktion von vielen als unnötiger Feminismus abgewertet und es gab Beleidigungen. Auch wenn das Problem der häuslichen Gewalt gerade Aufmerksamkeit erfährt, bleibt Katya so nüchtern: "Wir haben Angst vor noch mehr negativen Reaktionen. Das Thema ist gerade so stark in den Medien präsent und leider werden die Leute müde, ständig davon zu hören."

Es scheint eine aussichtlose Situation zu sein. Anna Rivina von Nasiliu.Net sieht ihre Arbeit jedoch als Teil eines größeren Problems in Russland: "Wir müssen uns klar machen, dass es sich bei der Gewalt gegen Frauen um eine allgemeine Verletzung der Menschenrechte handelt. Wir müssen die Situation von Opfern häuslicher Gewalt verbessern, aber dürfen uns da eigentlich auch nichts vormachen", erklärt sie in Bezug auf die rechtliche Situation in Russland. "Wir können nicht erwarten, dass ein Bereich der Menschenrechte besonders gut laufen wird, wenn wir Probleme an anderen Stellen haben, etwa Fälle von Polizeigewalt und Korruption", sagt sie.