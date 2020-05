Schwieriger wird es, wenn Menschen sich ausbreiten. Dann kann es Ärger geben, mit Nachbarn oder dem Ordnungsamt. "Gruppen werden schnell zum Streitobjekt, weil sich in ihrer Andersartigkeit viele Menschen provoziert fühlen", sagt Jürgen Hasse. "Dieser andere Lebensstil verunsichert die bürgerliche Mehrheit, weil sie auf diese Weise vorgeführt bekommt, dass man mit ganz einfachen Mitteln wunderbar leben kann, vielleicht sogar sinnstiftender als unter dieser Dunstglocke von Komfort und materieller Sicherheit."

Sicherheit im Winter

Henriette zieht erst mal viele Interessierte an. Philipp erzählt, dass ihn oft Passanten ansprächen, die sein Auto und seinen Mut bewunderten. Auch während wir an der Warnow sitzen, kommt ein Mann auf Philipp zu, sagt:

"Genial. Geile Karre, was hast dafür bezahlt?"

"7500 Euro. Ohne Ausbau."

"Hast du auch isoliert hinter der Wand?"

"Da ist eine drei Zentimeter dicke Isolierung drin."

"Schon standardmäßig?"

"Genau, so Glasfaserkabel-Sandwichplatten. Das reicht aber nicht für den Winter."

Sichere Rückzugsorte hat Philipp deshalb immernoch: Wenn es zu kalt war, hat er sich bei seiner Freundin verkrochen. Wenn er sich ein Bein bricht oder krank wird, kann er zu seinen Eltern fliehen.

Den Schritt, tatsächlich und dauerhaft in einen Transporter oder in ein Wohnmobil zu ziehen, setzen die wenigsten Menschen um. Aber: Wenn sie sich entscheiden, in Wagenburgen, Wohnmobilen oder Transportern zu leben, könne das auch als Reaktion auf ein Durchdrehen des Immobilienmarktes gelten, als ein Ausdruck der sich zuspitzenden und immer prekärer werdenden Wohnverhältnisse in großen Städten, sagt Jürgen Hasse. Anders formuliert: Für manche geht es nicht nur um die große Freiheit. Sondern auch darum, keine andere Wahl zu haben. Deshalb spricht man auch von dem Phänomen der "Working Homeless", also der "Arbeitenden Wohnungslosen".

Als Philipp seinen Job antrat, hatte er kein großes Einkommen. Also schmiedete er einen Plan, wie er leben, wie er sein Leben finanzieren wollte. Er entschied, im Auto zu wohnen, die Miete zu sparen und stattdessen in den Ausbau seiner Henriette zu stecken. Jetzt will er nicht mehr zurück. Er will sich von den Regeln des Mietmarktes befreien.

Auch wenn Rostock mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 6,12 Euro pro Quadratmeter auf den ersten Blick hinter Großstädten wie Hamburg oder München liegt: Wohnraum ist auch in Rostock knapp, die Mietpreise steigen und die soziale Trennung von Arm und Reich in eigene Wohnviertel ist hier besonders hoch. Rostockerinnen und Rostocker geben laut Hans-Böckler-Stiftung 38 Prozent ihres Einkommens für Miete aus. Im Vergleich: In Hamburg beträgt diese Quote 43, in München 40 und in Stuttgart ebenfalls 38 Prozent. Und: Laut einer Studie des Kölner Instituts für Wirtschaft haben die Hansestadt Rostock und der Landkreis Rostock in den vergangenen Jahren nur knapp 60 Prozent der Wohnungen gebaut, die nötig gewesen wären, um den Wohnbedarf zu decken.