Wir haben fast jeden Tag zehn Neueintritte. Ende Januar lagen wir bei 9500 Mitgliedern – ein neues Rekordhoch. Selbst nach der Atomkatastrophe von Fukushima hatten wir nicht so viele Menschen, die bei uns aktiv waren. Damals lag die Zahl bei etwa 9300.

Was mich besonders freut: Das Interesse ist gerade auch an Orten groß, an denen wir nicht traditionell eh schon stark vertreten sind. In der vergangenen Woche war ich auf einer Veranstaltung in Jena mit 50 Interessierten, in der Lausitz gründet sich gerade eine neue Ortsgruppe.

Bei den Grünen hat sich der Alterdurchschnitt von 49,5 auf 49 gesenkt – eine beachtliche Verjüngung sieht anders aus.