Bisher hat es mir sehr geholfen, offen über meine Gefühle zu sprechen, statt sie einfach weg zu lächeln. Es gibt mir eine ganz neue Sicherheit im Umgang mit Kommentaren.

Viele meinen, dass die Trolle gewinnen, wenn man auf sie reagiert. Aber ganz ehrlich: Wenn wir solche Kommentare ignorieren, dann akzeptieren wir sie.

Und ich finde nicht, dass es meine Aufgabe ist, mich an "Fette Fotze" zu gewöhnen. Vielmehr ist es die Aufgabe aller, für eine Gesellschaft zu streiten, in der so etwas nicht mehr vorkommt. Und deshalb möchte ich, dass alle, die so etwas schreiben, wissen, dass ihr Hass mein Ansporn ist, weiter zu kämpfen für eine Welt, in der Frauen selbst über ihren Körper entscheiden können.