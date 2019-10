"Fridays for Future" zeigt eindringlich, dass Klimaschutz für junge Menschen eine andere Dringlichkeit hat als für Menschen, die in 50 Jahren nicht die Konsequenz ihrer heutigen Tatenlosigkeit ertragen müssen. Deswegen müssen junge Leute in die Politik und an den Entscheidungen beteiligt sein.



bento: Gibt es für dich einen Punkt, an dem ziviler Ungehorsam angebracht ist?

Ria: Ja. Ich habe vor kurzem mit Aktivisten aus Hongkong demonstriert. Dort werden im Moment Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit extrem eingeschränkt. Menschen werden von der Polizei mit Gummigeschossen attackiert, grundlos inhaftiert, Panzer fahren an der Grenze auf. In so einer Situation ist ziviler Ungehorsam das einzige Mittel, mit dem man noch für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte eintreten kann. Im deutschen Rechtsstaat kann man dagegen mit demokratischen Mitteln für seine Sache kämpfen.

bento: Hast du schon mal gegen irgendwas rebelliert?

Ria: Natürlich, immerhin bin ich mit Anfang 20 in die FDP eingetreten. In gewisser Weise ist doch das schon ein Akt der Rebellion (lacht). Aber mal im Ernst: Ich setze mich für Klimaschutz, für das Wahlrecht ab 16 und die generationengerechte Rente ein. Damit stößt man natürlich nicht immer auf Gegenliebe, aber wenn man etwas wichtig findet, ist es genau richtig, sich dafür einzusetzen.