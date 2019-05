Gerechtigkeit

Warum es nicht reicht, Burn-out als Krankheit zu betrachten

Wir dürfen die Arbeitgeber nicht aus ihrer Verantwortung entlassen

Während immer mehr Menschen über ein Gefühl des Ausgebranntseins bei der Arbeit klagen, diskutieren Fachleute seit Jahrzehnten über die Definition von Burn-out. Die einen sehen es als Krankheit, die anderen bloß als Risikozustand. Betroffene hören oft den Vorwurf, es würde sich bloß um eine überschätzte Modeerscheinung handeln. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bei ihrem Jahrestreffen am Montag Burn-out als Phänomen der Arbeitswelt eingestuft. (SPIEGEL ONLINE).

Burn-out gilt jetzt offiziell als ein Syndrom aufgrund von "chronischem Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet wird". Als Syndrom bezeichnet die Medizin eine Kombination mehrerer Krankheitszeichen, die wahrscheinlich auf die gleiche Ursache zurückzuführen sind. Burn-out hat laut WHO drei Dimensionen: Ein Gefühl von Erschöpfung, eine zunehmende geistige Distanz oder negative Haltung zum eigenen Job und ein verringertes berufliches Leistungsvermögen. Die WHO weist explizit darauf hin, dass der Begriff Burn-out ausschließlich im beruflichen Zusammenhang und nicht "für Erfahrungen in anderen Lebensbereichen" verwendet werden sollte.

Die Entscheidung der WHO ist erstmal gut, denn so wird endlich anerkannt, dass es die Arbeit ist, die Betroffene krank machen kann. Bisher wurde der Begriff Burn-out oft diffus verwendet und häufig im Bereich der psychischen Erkrankungen eingeordnet. Gerade in Deutschland, wird der Begriff auch oft genutzt, wenn Mütter oder Pflegende zusammenbrechen. Zudem wird Burn-out fälschlicherweise oft mit Depressionen gleichgesetzt. Diese treten zwar häufig als Begleiterscheinung des Syndroms als Diagnose auf, aber nicht immer. Ein Burn-out kann auch die Vorstufe für eine Depression sein.

Die WHO hatte zunächst im Fall von Burn-out von einer Krankheit gesprochen, aber diese Angaben am Dienstag präzisiert - es handele sich lediglich um ein Syndrom. Das klingt erstmal nach einer Einschränkung. Doch genau in dieser Unterscheidung liegt die Chance, das Problem richtig zu verstehen. Denn wenn man Burn-out als Krankheit betrachtet, müssten ihre Symptome dann nicht auch medzinisch behandelt werden können? Viel wichtiger ist es doch die Bekämpfung der Ursache in den Fokus zu stellen.

Denn eine Krankheit ist immer auch eine Stigmatisierung.

Wer krank ist, ist nicht gesund – und gilt damit als nicht normal, nicht vollständig leistungsfähig. Wenn ich krank bin, bin ich erstmal ich diejenige, mit der etwas nicht stimmt – nicht das System. So besteht die Gefahr, dass das Problem allein auf die Betroffenen abgewälzt wird.

Selbst Ärzte raten Patienten mit psychischen Erkrankungen, sich nicht vor ihren Chefs zu outen. So sagte etwa Peter Falkai, Direktor der Klinik für Psychiatrie an der Uni München, in einem Interview mit SPIEGEL ONLINE, er rate seinen Patienten dringend davon ab, im Arbeitsumfeld zu sagen, dass sie psychisch erkrankt sind. "Die Erlebnisse meiner Patienten zeigen, dass es noch immer viele Chefs und auch Kollegen gibt, die Ihnen die Erkrankung zum Nachteil machen würden. Es passiert sehr häufig, dass Menschen, die einmal eine psychische Erkrankung hatten, für immer stigmatisiert sind."

Viele Unternehmen seien noch nicht so weit, als dass man mit seinen psychischen Problemen dort ganz locker umgehen könnte, sagt Falkai. Wer seine Krankheit öffentlich mache, gelte als nicht belastbar und habe geringere Chancen auf eine Beförderung. Das seien Vorurteile, denn die meisten psychischen Erkrankungen seien episodisch und gingen wieder weg, wie eine Grippe, so der Arzt.

Dabei dürfen wir nicht vergessen, Arbeit macht immer mehr Menschen krank.

Die Zahl der Krankentage wegen psychischer Probleme in Deutschland hat sich laut Bundesarbeitsministerium zwischen 2007 und 2017 mehr als verdoppelt – von 48 auf 107 Millionen Fehltage pro Jahr. Immer mehr Menschen sind wegen psychischen Erkrankungen arbeitsunfähig. Gewerkschaften prangern seit Jahren die zunehmende Arbeitsbelastung an. Schon unter den Auszubildenden leidet einer Studie der AOK zufolge ein Drittel unter Müdigkeit, Mattigkeit und Erschöpfung. 15 Prozent fühlen sich ausgebrannt. (Wirtschaftswoche)

Eine häufige Ursache sind Stress, ungeregelte Arbeitszeiten und Überstunden. In einer sich im Zuge der Digitalisierung rasant ändernden Arbeitswelt fühlen sich immer mehr Menschen überfordert. Durch Smartphones und Tablets sind wir rund um die Uhr erreichbar. Privates und Berufliches vermischt sich. Viele merken gar nicht, wie viel Zeit mit E-Mails und Messenger-Diensten verbringen. Andere werden aus Unzufriedenheit krank – weil ihre Arbeit sie nicht erfüllt, weil sie gemobbt werden, sich ungerecht behandelt fühlen oder zu schlecht bezahlt.

Die einen bekommen Depressionen, Angst-oder Schlafstörungen. Andere leiden zuerst körperlich, an Rücken- oder Kopfschmerzen und spüren die seelischen Auswirkungen erst später. Von einem Burn-out spricht man oft erst, wenn gar nichts mehr geht.

Doch dann ist es eigentlich schon zu spät. Statt zuzulassen, dass ihre Mitarbeiter sich mit Psychopharmaka vollstopfen müssen, um den Arbeitsalltag zu überstehen, sollten sich Arbeitgeber vielmehr die Frage stellen: Was können wir tun, um Burn-out zu verhindern?

Und wir alle müssen die Frage beantworten: Wollen wir wirklich eine Gesellschaft normal finden, in der sich Menschen krankarbeiten?

Die viel belächelte Einstellung der jüngeren Generationen, viel Wert auf das Privatleben zu legen, kann man auch als Reaktion auf eine Arbeitswelt verstehen, in der nur diejenigen gut klarkommen, die Grenzen setzen.

Vielleicht braucht es deshalb noch mehr Lösungen wie diese: Der Europäische Gerichtshof etwa hat kürzlich beschlossen, dass Arbeitgeber zukünftig die Arbeitszeiten ihrer Angestellten systematisch (per Stechuhr) erfassen müssen. (Bento)

Die Linke fordert gar eine Anti-Stress-Verordnung per Gesetz, mit verbindlichen Vorschriften, die Beschäftigten und Unternehmen zeigten, was gegen psychische Belastung am Arbeitsplatz getan werden muss. (SPIEGEL ONLINE)



Man könnte auch die Krankenkassenbeiträge von Firmen erhöhen, wenn bei einer überdurchschnittlichen Quote der Angestellten ein Burn-out diagnostiziert wird. Strukturelle Anreize wie diese könnten helfen, das Problem weg vom Individuum und hin zur Gesellschaft zu denken.

Denn sonst bleibt die Verantwortung für köperliche und mentale Gesundheit am Einzelnen hängen. Und was sollen Sport, autogenes Training und Spaziergänge im Wald schon helfen, wenn man vor lauter Überstunden keine Zeit dafür findet?